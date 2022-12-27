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17:10, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с банковским приложением

ВТБ: мошенники используют соцсети и мессенджеры для кражи доступа к банковскому приложению

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме с использованием социальных сетей и мессенджеров для кражи доступа к банковским приложениям. Ее суть заключается в том, что злоумышленники от имени сотрудников финансовой организации связываются с пользователями и просят обновить приложение, сообщается на сайте банка.

«В ноябре мы выявили новую мошенническую схему — лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение "ВТБ Онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет», — говорится в сообщении.

По данным банка, среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка, — оформление кредитной заявки, смена номера телефона и подозрительная операция. Кроме того, злоумышленники могут попросить пользователей установить новое приложение на смартфон якобы для проверки работы банковского приложения.

В ВТБ также предупредили россиян о всплеске активности мошенников в соцсетях и мессенджерах. По данным специалистов, в декабре доля таких атак составила 36 процентов, что в 1,6 раза больше, чем в ноябре, и в три раза больше, чем в сентябре. Отмечается, что чаще всего злоумышленники использовали для связи с потенциальными жертвами мессенджер WhatsApp.

Ранее россиянам напомнили о простом способе защиты банковских приложений. Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев посоветовал установить для этого PIN-код на сим-карте.

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Денис Савосин
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