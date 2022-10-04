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Россиянам напомнили о простом способе защиты банковских приложений

IT-эксперт Мокеев посоветовал установить PIN-код на сим-карте для защиты банковских данных

Фото: Shutterstock

Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев напомнил о простом способе защиты личных данных и банковских приложений на смартфоне от злоумышленников. В беседе с радио Sputnik он посоветовал россиянам для этой цели установить на сим-карте PIN-код.

«Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты сим-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона», — указал Мокеев.

Он обратил внимание на то, что забытые пароли от сервисов можно восстанавливать с помощью отправки сообщения на номер телефона. Эксперт отметил, что этим может воспользоваться злоумышленник, если к нему попадет чужой смартфон. «Он может достать сим-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов», — объяснил собеседник издания.

Активировать защиту сим-карты с помощью PIN-кода можно в настройках в смартфоне, добавил Мокеев. По его словам, в случае, если пользователь не помнит свой PIN-код, перед процедурой следует позвонить мобильному оператору и узнать PUK-код, которым можно будет воспользоваться, если сим-карта окажется заблокирована после ошибочного ввода PIN-кода. В противном случае доступ к заблокированной сим-карте придется восстанавливать в салоне связи, подчеркнул специалист.

Ранее руководитель группы SOC практики информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Владимир Асташов назвал способы защиты данных в облаке. В частности, он порекомендовал использовать криптоконтейнеры – программы, созданные для защиты от взлома.

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Маргарита Щигарева
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