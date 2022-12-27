На Западе указали на большую ошибку Украины в области реформ

Politico назвало судебную реформу президента Украины Зеленского большим шагом назад

Politico назвало ошибку президента Украины Владимира Зеленского в области проведения судебной реформы. Соответствующий материал появился на сайте западного издания.

В декабре Верховная Рада приняла закон о реформе Конституционного суда, согласно которой предусмотрено создание консультативной группы из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов при отборе судей. В статье указали, что такая инициатива стала большим шагом назад в области реформ.

В материале говорится, что при введении этого закона станет возможным политическое вмешательство при назначении судей. Уточняется, что консультативная группа будет выбирать кандидатов простым большинством голосов, однако их решение не является окончательным. Это позволяет непрошедшим кандидатам продолжать баллотироваться на места в Конституционном суде.

«Голосование простым большинством означает, что независимым экспертам понадобятся голоса политических назначенцев от правительства, чтобы выбрать кандидата на следующий этап. При таких правилах консультативная группа не сможет продвигать независимых кандидатов», — сказал Михаил Жернаков, соучредитель и председатель фонда DEJURE, занимающегося реформированием системы правосудия.

Ранее украинские власти заявили о готовности вступить в Европейский союз (ЕС) к концу 2024 года. Вице-премьер Ольга Стефанишина подчеркнула, что власти страны осуществили большое число реформ в области правосудия и борьбы с коррупцией.