Вице-премьер Украины заявила о готовности вступить в ЕС

Вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина готова вступить в ЕС к концу 2024 года

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью газете Welt am Sonntag заявила о готовности страны уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз.

«Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года», — сообщила Стефанишина.

Как отмечает издание, столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории — раньше этот процесс занимал в среднем девять лет. По мнению Стефанишиной, Украина в этом смысле «не является рядовым кандидатом на вступление (в ЕС)». Однако в Брюсселе на это «смотрят иначе», пишет Welt.

«Скорейшее начало переговоров [по вступлению Украины в ЕС] чрезвычайно важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью», — сказала вице-премьер.

По ее словам, «Украина делает свою домашнюю работу». Власти страны осуществили большое число реформ — в частности, в области правосудия и борьбы с коррупцией.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели подчеркнул, что «не все семь реформ могут быть проведены быстро» и что график начала переговоров невозможно установить.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вступить в Евросоюз для Украины будет проще, чем в НАТО.

26 октября министр экономики республики Юлия Свириденко заявила, что Украина намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По словам Свириденко, Украина еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.