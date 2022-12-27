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18:44, 27 декабря 2022Силовые структуры

В служебной квартире в Подмосковье нашли тела двоих росгвардейцев

В служебной квартире в подмосковной Балашихе обнаружили тела двоих 27-летних росгвардейцев

Фото: Shutterstock

В подмосковной Балашихе нашли тела двоих 27-летних военнослужащих дивизии Дзержинского. Об этом сообщает «МК».

По предварительным данным, росгвардейцы, прапорщик и сержант, отравились неизвестным веществом. Из квартиры изъяли бутылку из-под водки и порошок белого цвета.

Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили. Известно, что прапорщик, уроженец Саратовской области, был командиром взвода, а сержант — оператором котельной.

Точную причину их смерти сейчас устанавливают.

2 декабря сообщалось, что на юго-востоке Москвы нашли лежащее в ванне тело 38-летнего мужчины с пакетом на голове.

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Елизавета Новикова
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