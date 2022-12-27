«Известия»: рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет

По итогам года в России было продано 24–26,5 миллиона смартфонов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м. Рынок упал впервые за семь лет, пишут «Известия».

Доля Samsung и Apple рухнула на треть, на столько же (с 50 до 65 процентов) усилились позиции производителей из Китая. Именно экспансия игроков из КНР и их конкуренция друг с другом предотвратили еще более серьезный обвал рынка, уверены эксперты.

«В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках первым стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы», — отметили в «М.Видео-Эльдорадо». Аналитики считают, что в 2023 году продажи будут на уровне этого года.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года в Россию было поставлено более 500 тысяч мобильных телефонов китайского производителя Huawei, что стало рекордным количеством с 2019 года.