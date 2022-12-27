Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:28, 27 декабря 2022Экономика

Рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет

«Известия»: рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

По итогам года в России было продано 24–26,5 миллиона смартфонов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м. Рынок упал впервые за семь лет, пишут «Известия».

Доля Samsung и Apple рухнула на треть, на столько же (с 50 до 65 процентов) усилились позиции производителей из Китая. Именно экспансия игроков из КНР и их конкуренция друг с другом предотвратили еще более серьезный обвал рынка, уверены эксперты.

«В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в штуках первым стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы», — отметили в «М.Видео-Эльдорадо». Аналитики считают, что в 2023 году продажи будут на уровне этого года.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года в Россию было поставлено более 500 тысяч мобильных телефонов китайского производителя Huawei, что стало рекордным количеством с 2019 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Грабители расстреляли в донецкой Макеевке семью из восьми человек
В Подмосковье подорожали загородные дома
Регина Тодоренко появилась на публике в платье с глубоким вырезом
Гинеколог оценила опасность бокала шампанского для беременных
Минфин высказался о повышении налогов для уехавших россиян
Участнику Modest Mouse Джеремайю Грину диагностировали рак четвертой стадии
Покинувших зону СВО задержали с оружием в Подмосковье
Центробанк продал банк «Открытие»
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем
Рынок смартфонов в России упал впервые за семь лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.