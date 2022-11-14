В Россию стали поставлять больше китайских смартфонов

GS Group: в Россию увеличили поставки смартфонов Huawei впервые с 2019 года

За девять месяцев 2022 года в Россию было поставлено более 500 тысяч мобильных телефонов китайского производителя Huawei, что стало рекордным количеством с 2019 года. Об этом сообщают аналитики центра GS Group, пишет «Коммерсантъ».

Основная часть поставок пришлась на третий квартал. За этот период в России было продано 127 тысяч смартфонов этого бренда на 2,9 миллиарда рублей. Так, доля Huawei на российском рынке за три квартала увеличилась до 2,8 процента по сравнению с одним процентом в прошлом году. Источник газеты в одном из операторов связи рассказал, что китайский поставщик нарастил экспорт в Россию на 25 процентов в штучном выражении и на 82 процента — в денежном.

В общей сложности с января по сентябрь в Россию было поставлено 19 миллионов смартфонов на 364 миллиарда рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 процента меньше в штучном выражении. Самым популярным поставщиком в страну стал китайский производитель Xiaomi (35 процентов). На втором месте оказалась южнокорейская компания Samsung (15 процентов), при этом в годовом выражении поставки сократились на 63 процента. В топ-3 вошел еще один китайский производитель Realme (14,6 процента), нарастивший экспорт в Россию на 67 процентов.

Ранее стало известно, что резко увеличивший поставки в страну Huawei хочет окончательно уйти из России, хотя продолжает маркетинговую активность в стране, рассказал собеседник «Коммерсанта». В начале июня компания начала приостанавливать работу торговых точек в России. В конце августа китайский производитель перестал продавать покупателям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. В настоящее время смартфоны Huawei ввозятся в страну по схеме параллельного импорта.