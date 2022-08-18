Стало известно об отказах Huawei продавать свой товар в магазинах России

«Ъ»: Huawei отказывается продавать свой товар на витринах в российских магазинах

Магазины китайского технологического гиганта Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Проблемы в розничных магазинах Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Собеседники издания подчеркивают, что Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам, а новые схемы работы еще не отлажены. Требовать продажи витринных образцов покупатели не могут, уточняют юристы.

По словам издания, магазины бренда в московских торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк» и «Гагаринский» открыты для посетителей, однако на большинстве ценников размещены таблички «не для продажи». Подобная ситуация в магазинах в Новосибирске, Челябинске и Тюмени.

3 августа китайский Huawei закрыл свой интернет-магазин в России Vmall, а также остановил продажи в мобильном приложении Huawei Vmall. Продажи в нем остановлены еще с 1 августа.

