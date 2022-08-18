Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно об отказах Huawei продавать свой товар в магазинах России

«Ъ»: Huawei отказывается продавать свой товар на витринах в российских магазинах

Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Магазины китайского технологического гиганта Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Проблемы в розничных магазинах Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Собеседники издания подчеркивают, что Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам, а новые схемы работы еще не отлажены. Требовать продажи витринных образцов покупатели не могут, уточняют юристы.

По словам издания, магазины бренда в московских торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк» и «Гагаринский» открыты для посетителей, однако на большинстве ценников размещены таблички «не для продажи». Подобная ситуация в магазинах в Новосибирске, Челябинске и Тюмени.

3 августа китайский Huawei закрыл свой интернет-магазин в России Vmall, а также остановил продажи в мобильном приложении Huawei Vmall. Продажи в нем остановлены еще с 1 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз назвали слабостью
В Подмосковье мужчина за два дня дважды сломал челюсть
В США подтвердили данные о нахождении россиянина Дубникова под стражей
В России предложили ввести параллельный импорт алкоголя
Спрогнозированы сроки потери интереса Запада к поддержке Украины
Стало известно об отказах Huawei продавать свой товар в магазинах России
Разъяренный бегемот прокусил каноэ и чуть не утопил двух рыбаков
Работавших на АЭС наводчиков ВСУ сравнили с провинившимися школьниками
Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону
Из средств на нацпроекты похитили около миллиарда рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.