Huawei закрыла свой интернет-магазин и онлайн-приложение в России

Huawei остановила продажи в интернет-магазине Vmall и онлайн-приложении в России

Китайский технологический гигант Huawei закрыл свой интернет-магазин в России Vmall, а также остановил продажи в мобильном приложении Huawei Vmall. Продажи в нем остановлены еще с 10 часов 1 августа, говорится в сообщении на сайте компании.

Товары, заказанные до этого времени, будут доставлены покупателям, при этом на них будет распространяться гарантийное обслуживание. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее стало известно, что Huawei прекратила сотрудничество с половиной внештатных сотрудников, работавших на нее в России по договору. При этом большая часть штатных сотрудников продолжает находиться в отпуске. Наем персонала также был остановлен.

В июне сообщалось, что китайская компания начала закрывать магазины в России. На тот момент работу прекратили четыре из 19 точек. В качестве возможных причин назывались санкции США и истощение запасов продукции на складах.

А в мае российские операторы связи и Минцифры столкнулись с тем, что Huawei игнорировала их запросы на поставки оборудования. На компанию, уже попавшую под американские санкции, возлагались большие надежды в вопросе поставок базовых станций для сотовой связи.