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14:22, 27 декабря 2022Среда обитания

Россияне массово захотели переехать в одну европейскую страну

Spain-Real.Estate: интерес россиян к переезду в Испанию вырос более чем в 1,5 раза

Фото: Johan Mouchet / Unsplash

В ноябре 2022 года спрос граждан России на переезд в Испанию вырос более чем в 1,5 раза (плюс 55,63 процента) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. О том, что россияне массово захотели переехать в одну европейскую страну, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Spain-Real.Estate.

Кроме того, в ноябре текущего года интерес граждан России к переезду в Испанию увеличился на 107,31 процента относительно того же месяца 2020-го. Наконец, за одиннадцать месяцев 2022 года спрос на него оказался на 31,76 процента выше, чем за период с января по ноябрь предыдущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 2022-м положительная динамика составила 68,16 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, показатель ноября нынешнего года был на 28,98 процента ниже, чем параметр за октябрь. Эксперты отметили, что в 2022 году пик спроса пришелся на октябрь. В том месяце количество запросов оказалось на 69,66 процента выше, чем среднемесячный результат за 2022-й, и на 125,41 процента больше, чем средний результат за 2021-й.

В декабре стало известно, что россияне массово заинтересовались жильем за границей. По данным сервиса Prian.ru, за год спрос на него со стороны граждан России повысился в 2,3 раза.

Полина Кислицына
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