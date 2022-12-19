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08:52, 19 декабря 2022Среда обитания

Россияне массово заинтересовались жильем за границей

Prian.ru: российский спрос на жилье за границей за год вырос в 2,3 раза

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

За год спрос россиян на жилье за границей вырос больше, чем в два раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Prian.ru.

В сравнении с 2021 годом интерес россиян повысился в 2,3 раза и в 1,7 раза относительно показателя 2019-го. Аналитики отметили, что в 2022 году недвижимость для переезда приобрели 75 процентов клиентов, в то время как в предыдущий год их было 55 процентов. Россияне стали меньше приобретать объекты для отдыха и сосредоточились на жилье. Инвестиционные сделки в основном заключали те, кто уже владеет недвижимостью в другой стране.

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Что касается стран, то россияне массовой интересовались недвижимостью в Турции, ОАЭ, Грузии, Черногории, Таиланде и Болгарии. Спрос на объекты в Испании, Италии, Португалии, Греции и на Кипре повысился на 15-20 процентов. По словам экспертов сервиса, в ближайшие несколько месяцев большой интерес к недвижимости в других странах сохранится.

Ранее эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что в октябре 2022 года спрос со стороны россиян на покупку недвижимости в США подскочил на 53,68 процента относительно сентября. Подобный рост числа запросов стал рекордным начиная с 2020 года.

Нина Ташевская
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