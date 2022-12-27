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02:12, 27 декабря 2022Мир

Сербия привела армию в состояние боевой готовности

Президент Вучич приказал привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщил глава Минобороны страны Милош Вучевич в своем Twitter.

Как пояснил Вучевич, Вучич сделал это в качестве верховного главнокомандующего. Он отметил, что высшая степень боевой готовности означает «готовность до уровня применения вооруженной силы».

Ранее сообщалось, что в полную боеготовность свои вооруженные силы привели и власти непризнанного Косова. Близкие к Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) источники издания рассказали, что 1,5 тысячи военных готовятся провести операцию по ликвидации баррикад, возведенных на севере края.

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Марина Совина
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