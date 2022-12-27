Экономист предупредил о последствиях роста ключевой ставки ЦБ

Экономист Беляев заявил, что повышение ключевой ставки подавляет экономику

Повышение ключевой ставки Центральным Банком традиционно используется для подавления инфляции, но сейчас она обусловлена не кредитно-денежной политикой, а действиями оптовых и розничных продавцов, повышающих цены по своему усмотрению. В таком формате повышение ключевой ставки нанесет дополнительный удар по экономике, предположил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«ЦБ — как сжатая пружина. При любом удобном и неудобном поводе он повышает ключевую ставку, не зная другого способа реагирования. Но ставка в 7,5 процента и так слишком высокая для развития экономики — хотим мы этого или нет, но предприятия не могут функционировать без кредитных ресурсов», — подчеркнул Беляев.

Причем ужесточение кредитно-денежной политики, по словам экономиста, особенно болезненно для малых и средних предприятий. Ставка для крупных компаний не так высока из-за того, что они представляются менее рискованными, но для малого и среднего бизнеса кредиты становятся непосильно дорогими.

«Кроме того, повышение ключевой ставки логично ведет к тому, что компаниям приходится повышать цены на свою продукцию, и здесь мы снова возвращаемся к инфляции. Получается так, что в своей борьбе с этим феноменом ЦБ не просто не добивается цели, но и дополнительно сдерживает развитие экономики», — уверен Беляев.

Это очень узкая американская теория, трактующая инфляцию как денежно-кредитный феномен. Считается, что его причина в том, что в экономике оказывается слишком много свободных денег, значит, денежную массу необходимо сократить, чтобы охладить экономику. Но хотел бы заметить, что ни американцы, ни европейцы повышать ставку не спешат Михаил Беляев экономист

Экономист считает, что шансы на повышение ключевой ставки в следующем году достаточно высоки — не зря осторожные заявления на этот счет уже звучат со стороны Центрального Банка.

«Не вижу оснований для снижения инфляции, а, поскольку ЦБ видит только один способ борьбы с ней, вполне вероятно, что он снова решит поднять ставку», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Центробанк России может повысить ключевую ставку в следующем году, если такая мера понадобится для обуздания инфляции и доведение ее до уровня в 4 процента в 2024 году. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

По его словам, пока говорить об ужесточении денежно-кредитной политики рано, но вопрос вернется в повестку дня в случае реализации проинфляционных рисков. Их регулятор перечислил в отчете по итогам декабрьского заседания совета директоров.