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16:55, 27 декабря 2022Забота о себе

Россиянам назвали редкие и нетипичные симптомы гриппа

Врач Фокина назвала редким симптомом гриппа геморрагический синдром

Фото: Jochen Tack / Imagebroker / Globallookpress.com

Течение гриппа иногда сопровождается нетипичными для этого заболевания симптомами, предупредила врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина. Редкие симптомы гриппа она назвала в беседе с «Известиями».

Российский врач подчеркнула, что для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, а также отсутствие повышения температуры тела.

«Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита — воспаления твердых мозговых оболочек)», — отметила Фокина.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал время наступления пика заболеваемости свиным гриппом.

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Варвара Кошечкина
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