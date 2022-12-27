Россиянам назвали редкие и нетипичные симптомы гриппа

Врач Фокина назвала редким симптомом гриппа геморрагический синдром

Течение гриппа иногда сопровождается нетипичными для этого заболевания симптомами, предупредила врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина. Редкие симптомы гриппа она назвала в беседе с «Известиями».

Российский врач подчеркнула, что для гриппа нетипичны боль в животе и жидкий стул, а также отсутствие повышения температуры тела.

«Редкими симптомами являются геморрагический синдром (синячковость, носовые кровотечения), менингизм (менингиальные симптомы при отсутствии реального менингита — воспаления твердых мозговых оболочек)», — отметила Фокина.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал время наступления пика заболеваемости свиным гриппом.