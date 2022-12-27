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16:32, 27 декабря 2022Забота о себе

Россиянам назвали время наступления пика заболеваемости свиным гриппом

Иммунолог Жемчугов: пик заболеваемости свиным гриппом в России наступит в Новый год

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Пик заболеваемости свиным гриппом в России наступит в Новый год, заявил иммунолог Владислав Жемчугов. Он сообщил это россиянам в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Жемчугова, после Нового года заболеваемость станет меньше, поскольку учащиеся и работающие люди отправятся на каникулы. «И второй пик будет опять на повышение, до какой степени — зависит от уровня коллективного иммунитета, после возвращения с зимних каникул», — сказал он.

Иммунолог указал на то, что новая коронавирусная инфекция теперь будет протекать по большей части легко, а свиной грипп — тяжелее. «[Свиной грипп] был в 20-м году XX века, потом он был в 2009 году, и теперь в этом году. То есть, уровень коллективного иммунитета к нему низкий, поэтому тяжелое течение», — объяснил он. Врач добавил, что интенсивность новых вспышек вируса будет зависеть от его развития и уровня вакцинации населения.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил, что свиной грипп выявили во всех регионах России. При этом, по данным ведомства, за семь дней показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по стране снизился на семь процентов.

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Александра Лисица
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