В Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявили во всех регионах России

Свиной грипп выявили во всех регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Неделей ранее федеральная служба заявляла об обнаружении этого вида гриппа в 86 субъектах страны.

При этом, по данным Роспотребнадзора, за семь дней показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по России снизился на семь процентов. Общее число заразившихся этими инфекциями достигло 1,7 миллиона человек.