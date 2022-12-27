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11:37, 27 декабря 2022Россия

Свиной грипп выявили во всех регионах России

В Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявили во всех регионах России

Фото: Shutterstock

Свиной грипп выявили во всех регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Неделей ранее федеральная служба заявляла об обнаружении этого вида гриппа в 86 субъектах страны.

При этом, по данным Роспотребнадзора, за семь дней показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по России снизился на семь процентов. Общее число заразившихся этими инфекциями достигло 1,7 миллиона человек.

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Константин Лысяков
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