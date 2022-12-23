SHOT: в Москве заболевший ОРВИ годовалый ребенок умер спустя 3 дня после визита педиатра

В Москве умер заболевший ОРВИ годовалый ребенок. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По его данным, педиатр поставил ребенку диагноз «ОРВИ» за три дня до его смерти. Его 23-летняя мать утром обнаружила, что ребенок не дышал, а его руки были холодными. За несколько часов до этого россиянка кормила ребенка, после чего он уснул.

В настоящее время точная причина смерти ребенка устанавливается.

Ранее двое детей с признаками простуды скончались в Липецкой области. Один из погибших — восьмилетний школьник. Он в течение недели находился дома из-за ОРВИ, к медикам семья не обращалась. Мать мальчика ушла на работу в ночную смену, с ребенком остался дедушка. Утром пенсионер обнаружил внука мертвым в кровати. При похожих обстоятельствах скончался еще один ребенок.

В Пензенской области также зафиксировали смерть россиянина от гриппа. Пациент не обратился за медицинской помощью при первых признаках и занимался самолечением.