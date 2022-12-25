Терапевт предупредила о болезнях сердца из-за гриппа

Терапевт Константинова: после свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердца

После перенесенного свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом предупредила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова в беседе с Ura.ru.

По словам Константиновой, в списке осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца — перекардит и миокардит.

Помимо этого, вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений. В то же время, можно наблюдать проявление сыпи, которая напоминает синяки разного размера — от точки до несколько сантиметров.

Терапевт подчеркнула, что часто встречающимся осложнением является вирусная пневмония, к которой могут присоединиться высокая температура и синюшность кожных покровов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал необычный симптом гриппа — боли в животе без высокой температуры. «Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте», — пояснил Крючков.