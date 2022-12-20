Врач назвал главную ошибку заразившихся гриппом россиян

Врач Кондрахин назвал проблемы с сердцем возможным осложнением при гриппе

Главная ошибка россиян при заражении вирусом гриппа — приверженность самолечению и несерьезное отношение к заболеванию, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что непонимание опасности болезни может привести к осложнениям, требующим в том числе пересадки сердца.

«Самая большая ошибка в случае заражения гриппом — это самонадеянность и вера в то, что все пройдет быстро, и не будет никаких проблем. Якобы можно ходить на работу, и ничего страшного не случится. А самолечение приносит больше вреда, чем пользы. Если мы не разобравшись начнем сами себя лечить от гриппа, то можно нанести себе серьезный вред. При первых симптомах нужно сразу же вызвать врача, а, пока врач не пришел, самопомощь заключается в том, чтобы принять жаропонижающий препарат — таким может быть парацетматол», — заявил врач.

Он пояснил, что самолечение может привести к тому, что создастся иллюзия лечения, а на самом деле заболевший будет терять время. Более того, всего существует четыре вида вируса гриппа, и «можно ошибиться, начать лечить не тот вирус, и будут проблемы», напомнил Кондрахин.

Вирус гриппа дает серьезные осложнения вплоть до пневмонии. Иногда приходится говорить и о пересадке сердца, так как может развиться инфекционная кардиомиопатия. После миокардита может возникнуть такая проблема, что сердце не будет функционировать нормально — это частая проблема после вируса гриппа. Андрей Кондрахин врач-терапевт

Что касается лечения противовирусными препаратами, то, по словам врача, эффективность почти всех препаратов данной группы не имеет доказательной основы.

«Для лечения гриппа доказательная база есть только у одного препарата — Осельтамивира. Он зарегистрированн во всем мире и признан Всемирной организацией здравоохранения, он абсолютно эффективный. Все остальные не доказали свою эффективность», — сказал он.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал грипп самым распространенными вирусным заболеванием в России.

