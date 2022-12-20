В Роспотребнадзоре назвали самое распространенное вирусное заболевание в России

Эпидемиолог Горелов заявил, что грипп доминирует среди вирусных заболеваний в регионах РФ

Грипп является самым распространенным вирусным заболеванием в России. Об этом заявил в интервью «Известиям» заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Грипп сейчас доминирует среди вирусных заболеваний практически во всех российских регионах. На его долю приходится более половины всех случаев вирусных инфекций, пояснил Горелов.

По словам эпидемиолога, в России в 2022 году было три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и COVID-19, все они идут параллельно. Горелов также назвал грипп А (H1N1) лидером в текущем сезоне. Он уточнил, что ситуация по нему остается напряженной.

Специалист отметил, что нарастание активности вирусных инфекций свойственно для зимнего периода. Подъем будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, допустил Горелов.

«Грипп — сезонная инфекция. У нас есть вакцина, есть препараты от гриппа, доказавшие свою эффективность и безопасность. Самое главное, что они разрешены и детям с рождения, и взрослым», — подчеркнул эпидемиолог.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предупредил, что из-за гриппа может развиться пневмония.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз. По его мнению, добиться этого можно, если все люди будут правильно носить маски.