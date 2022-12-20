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03:22, 20 декабря 2022Наука и техника

Назван способ в 100 раз снизить вероятность заражения гриппом

Иммунолог Болибок рассказал, что ношение масок снижает риск заражения гриппом в 100 раз

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если все люди будут правильно носить маски, то вероятность заражения гриппом можно снизить в 100 раз, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет Ura.ru.

По словам специалиста, в случае, если человек здоров и не иммунный, то есть не делал прививку, но при этом носит маску, риск заражения у него падает практически в 20 раз. Если заболевший гриппом будет носить защитное средство, вероятность, что он заразит окружающих, будет в пять раз ниже.

«Если оба носа закрыты, и вирусоносителя, и здорового, то вероятность падает в 100 раз», — назвал способ победить болезнь он. Чтобы значительно снизить заболеваемость все должны носить маски, рассказал эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 или так называемый свиной грипп пришел в 2022 году в Россию всерьез. По ее словам, новая инфекция — это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года.

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Марина Совина
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