Попова заявила о пришедшем в Россию всерьез гриппе

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 пришел в Россию всерьез

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 или так называемый свиной грипп пришел в этом году в Россию всерьез. Ее слова приводит ТАСС.

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», — сказала она.

По словам Поповой, новая инфекция — это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года. Впервые он проявился как грипп, который имеет высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009-2010 годов.

Сейчас все необходимые меры против гриппа принимаются в России в полном объеме. При этом российская система здравоохранения готова к приему большого числа пациентов с гриппом.

Ранее Попова заявила, что в случае возникновения перечисленных болезней возникает слабость, повышается температура, а также появляются недомогание и неприятные ощущения в горле и носу. Она подчеркнула, что лечение для гриппа и COVID-19 отличается, поэтому необходимо получить точный диагноз от врача.