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07:19, 20 декабря 2022Россия

Россиян предупредили об опасных последствиях гриппа

Эпидемиолог Горелов заявил, что из-за гриппа может развиться пневмония

Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с «Известиями» назвал грипп наиболее тяжелой из всех респираторных инфекций и предупредил об опасных последствиях заболевания. По его словам, одним из основных осложнений является гриппозная пневмония.

«Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», — заявил специалист.

Горелов отметил, что наиболее подвержены гриппу дети до пяти лет, люди старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Он добавил, что заболевание гриппом редко заканчивается смертью пациента, однако подчеркнул, что такие случаи были.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз. По его словам, добиться этого можно, если все люди будут правильно носить маски.

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Марина Совина
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