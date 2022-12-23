Иммунолог оценил эффективность популярного при простудах препарата

Иммунолог Крючков отметил, что «ТераФлю» не лечит ОРВИ

«ТераФлю» не лечит ОРВИ, отметил гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффективность препарата.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало прекратить продажу порошков от гриппа и простуды «ТераФлю», передает The Wall Street Journal (WSJ). Врачи в США призвали снять с продажи препарат из-за неэффективности.

Это широко используемый препарат, который применяется для снятия или исключения некоторых симптомов ОРВИ Николай Крючков иммунолог

«Заявления о том, что "ТераФлю" работает от гриппа, помогает вылечивать ОРВИ, уменьшает длительность заболевания, — это не совсем так, мягко говоря. Что касается симптомов, то есть работы, есть опубликованные исследования, которые говорят, что препарат влияет на симптомы при регулярном использовании. Но сомнения были, потому что работы были недостаточной мощности», — заявил Крючков.

При этом полной уверенности в том, что «ТераФлю» оказывает полноценное влияние на симптоматику, нет, сообщил иммунолог. Он добавил, что по этой причине вопросы по поводу действенности этого препарата возникали и раньше.

«Требование FDA — это только процесс, не решение. Фактически это стимулирование идеи о том, чтобы еще раз пересмотреть этот препарат на риск и пользу. Дело в том, что в таких препаратах, которые, по сути дела, крайне безопасны — не имеют ни краткосрочных, ни среднесрочных, ни долгосрочных побочных действий, — соотношение риска и пользы проходит, даже если есть небольшая польза, потому что риск близок к нулю», — объяснил специалист.

По моим прогнозам, «ТераФлю» с рынка не уйдет, потому что это довольно известный препарат и он имеет крайне высокую безопасность. Скорее всего, будет изменена инструкция по применению: в ней будет прописано, что эффекта на такие-то симптомы или лечение ОРВИ препарат не оказывает Николай Крючков иммунолог

Ранее россиянам перечислили лекарства, связанные с риском лишения водительских прав. Среди них доктор Кирилл Маслиев также указал «ТераФлю».

