Влияние налоговых ограничений для уехавших россиян на рынок труда оценили

Рекрутер Валинуров: ограничения для уехавших самозанятых не скажутся на рынке труда

Новые поправки в Налоговый кодекс никак не скажутся на рынке труда, заявил «Ленте.ру» хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров, комментируя инициативу депутата Госдумы Андрея Исаева. Он предложил запретить уехавшим из страны россиянам работать в режиме самозанятых и поднять налоги индивидуальным предпринимателям, покинувшим территорию России.

«На рынке труда это никак не скажется, потому что самозанятые — это те люди, которые оказывают услуги, а не те, кто является работниками по найму. Если мы говорим о самозанятых, то есть ограничения по общему годовому доходу — это 2,4 миллиона рублей в год, то есть фактически 200 тысяч рублей в месяц. Самозанятый не сможет уехать за границу и жить на 200 тысяч рублей в месяц — это нереально», — объяснил он.

При этом Валинуров заметил, что граждане в большинстве случаев получали статус самозанятого не для того, чтобы уехать и работать из другой страны, а чтобы узаконить свой статус фрилансера.

Так, специалист назвал данные поправки справедливыми, так как, по его мнению, Россия должна поощрять развитие бизнеса внутри страны. Вместе с тем специалист обратил внимание, что у исполнительных органов могут возникнуть проблемы на этапе реализации данной инициативы.

«Пока совершенно непонятно, как человек должен доказывать, что он находится, например, в Москве, а не в Эмиратах. Это сложнореализуемо, но абсолютно логично», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал о том, как новые поправки в Налоговый кодекс повлияют на работающих по найму удаленно россиян. По его словам, повышение налогов для уехавших из страны соотечественников не затронет эту категорию граждан. Он подчеркнул, что основная цель поправок — отмена преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

