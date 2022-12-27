Регина Тодоренко вышла в свет в платье с вырезом до пупка

Телеведущая Регина Тодоренко пришла на 20-летие журнала Hello! в платье с вырезом до пупка

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость пришла на 20-летие журнала Hello! в облегающем платье коричневого цвета, оформленном вырезом до пупка. Образ телезвезды дополняли массивные золотистые браслеты, надетые поверх одежды, и тканевый чокер. В макияже визажисты сделали акцент на естественность, накрасив губы артистки нюдовой помадой. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

Некоторые фанаты не оценили внешний вид Тодоренко, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 20 тысяч лайков. «Платье-то не фонтан... Цвет не твой», «Наймите стилиста», «Уберите из гардероба такие ужасные платья», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые отметили, что в подобном образе исполнительница выглядит отлично. «Шикарная», «Наша красотка!», «Как всегда прекрасна!» — писали они.

Ранее Регина Тодоренко спела на камеру в откровенном наряде и разозлила фанатов. На опубликованных кадрах знаменитость предстала в пиджаке горчичного цвета с глубоким вырезом, частично оголяющим ее тело. При этом в ролике видно, что Тодоренко не надела под него бюстгальтер.