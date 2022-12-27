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20:10, 27 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка убила ударившего ее кошку соседа и получила пять лет колонии

В Челябинске женщина получила пять лет колонии за убийство соседа, ударившего ее кошку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Челябинске 37-летняя местная жительница получила пять лет и десять месяцев колонии общего режима за убийство соседа, суд также взыскал с нее миллион рублей в пользу матери погибшего. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Следствие и суд установили, что в апреле 2020 года россиянка и ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения поссорились с соседом на кухне коммунальной квартиры и нанесли ему множество ударов руками и ногами. Конфликт произошел из-за того, что сосед ударил кошку, уточнил «Ленте.ру» источник. Потерпевший скончался в больнице через четыре месяца. Уголовное дело в отношении соучастника женщины было прекращено из-за его смерти.

Ранее сообщалось, что в Углегорске мужчина убил соседа из-за громкой музыки.

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Илона Палей
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