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09:59, 27 декабря 2022Мир

Республиканца обвинили в пророссийской позиции из-за мнения о помощи Украине

Республиканца Гетца обвинили в пророссийской позиции из-за мнения о помощи Украине

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Ряд чиновников и пользователей Twitter обвинили члена Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтта Гетца в пророссийской позиции из-за его несогласия с отправкой дополнительной помощи Украине. Сам политик такие обвинения отрицает, подчеркивая, что его мнение не зависит от Кремля. Об этом пишет издание Newsweek.

«Я не за Россию. Я даже подвергался санкциям лично от [президента России Владимира] Путина. Я за Америку. Купание исторически коррумпированных стран в американском оружии и деньгах, как правило, плохо заканчивается для Америки (см. Афганистан)», — написал Гетц в своем Twitter.

В ответ некоторые пользователи обвинили республиканца в «помощи Путину», а один из членов Демократической партии Кайл Пэрриш назвал Гетца предателем.

В мае республиканец был одним из тех, кто проголосовал против пакета военной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов в Палате представителей, настаивая на том, чтобы приоритетное внимание уделяли внутренним вопросам. А выступление украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе Гетц называл спектаклем в северокорейском стиле.

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Виктория Кондратьева
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