Россиянка полдня возила незнакомца в машине и не замечала этого

Жительница Челябинска полдня ездила с незнакомым мужчиной в машине и не замечала его

Жительница Челябинска возила в автомобиле незнакомого мужчину на заднем сиденье и заметила это только через полдня. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина, занимающаяся химчисткой мебели, собиралась отправиться к клиенту, когда обнаружила, что в ее машине была отключена система сигнализации. «Я поставила автомобиль на сигнализацию, прогрела машину, вышла, затем загрузила все свои сумки и благополучно поехала», — рассказывает россиянка.

В конце поездки она поняла, что проехала дом клиента, и решила развернуться. Когда женщина посмотрела назад, ей показалось, что в салоне кто-то сидит. Она пригляделась и увидела пьяного мужчину. «Сначала было страшно: живой он или не живой. Мужчина оказался адекватным, не кинулся драться», — вспоминает челябинка. Женщина разбудила незнакомца, он попросил дать ему зажигалку и отвезти его домой. Россиянка вызвала ему такси, и он уехал.

Челябинка до сих пор не понимает, как незнакомец проник в ее автомобиль. Предположительно, ему удалось открыть машину, так как она забыла активировать сигнализацию.

Ранее сообщалось, что мужчина угнал семейный автомобиль, не заметив, что на заднем сиденье находится двухлетняя девочка. Также в салоне оставался кот.

