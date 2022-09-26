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Мужчина угнал машину с двухлетним ребенком в салоне

Independent: мужчина угнал семейный автомобиль с двухлетней девочкой на заднем сиденье

Фото: Toby Melville / Reuters

Мужчина угнал семейный автомобиль, не заметив, что на заднем сиденье находится двухлетняя девочка. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в графстве Дарем, Великобритания, когда родители ребенка припарковали семейный автомобиль у дома родственника. Пока семья была занята разгрузкой покупок, на дорогу выехала другая машина. Из нее выскочил незнакомый мужчина, прыгнул за руль семейного автомобиля и уехал на большой скорости вместе с оставшимися в салоне ребенком и домашним котом.

Шокированные родители вызвали полицию и рассказали о случившемся. Спустя некоторое время машину с ребенком удалось найти. Угонщик бросил его в пяти километрах от места происшествия. Девочка не пострадала, а вот кота, который также находился в автомобиле, найти не удалось.

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В данный момент преступник скрывается, ведется расследование. Власти обратились к местным жителям с просьбой поделиться любой полезной информацией, которая поможет его найти.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник ресторана задержал угонщика, пытавшегося завладеть машиной клиентки. Прибывшие на место полицейские арестовали преступника по обвинению в угоне автомобиля с применением оружия и нанесении побоев.

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Алиса Удовик
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