В Европарламенте поставили Грузии ультиматум

Депутат предупредил, что ЕС не одобрит членство Грузии в случае смерти Саакашвили в тюрьме

Депутат Европарламента (ЕП) Яцек Сариуш-Вольский поставил Грузии ультиматум, в соответствии с которым Европейский союз (ЕС) может не одобрить заявку страны на членство в объединении. Об этом он написал в своем Twitter.

«Параллели между [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС принципиально императивны! Оба [случая] неразделимы. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент [останется] под стражей и умрет в тюрьме», — предупредил политик.

Ранее у Саакашвили, отбывающего тюремный срок в Грузии, нашли симптомы деменции. По мнению психиатра, проводившего обследование, политик находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

В сентябре 2021 года бывший лидер Грузии тайно прибыл в страну, где его арестовали. Уточняется, что против него выдвинули сразу несколько обвинений, однако политик считает свое задержание незаконным.