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15:36, 22 декабря 2022Бывший СССР

Психиатр заметил у Саакашвили симптомы деменции

Психиатр Эрик Голдсмит заявил, что у Саакашвили отмечаются симптомы деменции

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок, отмечаются симптомы деменции. На это в Тбилисском городском суде, рассматривающем дело о возможном освобождении политика, указал американский врач-психиатр Эрик Голдсмит, передает «Интерфакс».

Специалист заявил, что 29 августа провел осмотр Саакашвили в клинике «Вивамед». Тогда психиатр провел с пациентом стандартные тесты. «У Саакашвили отмечаются проблемы с потерей памяти, связанной в основном с восприятием действительности и недавних событий. Это симптомы деменции. Он сильно ослаблен, у него проблемы с передвижением, потерей веса, речью», — заметил Голдсмит.

Он добавил, что считает психологическое состояние Саакашвили довольно тяжелым. По словам специалиста, деменция у политика может быть связана с мышьяком и ртутью, обнаруженными в его организме. При этом проведенные тесты исключают симуляцию со стороны Саакашвили, уверен он.

Психиатр заявил, что экс-президента необходимо освободить из тюрьмы и направить на лечение за границу. «Диагноз деменции является основанием для его освобождения от тюремного наказания. Считаю, что в условиях тюрьмы невозможно восстановление здоровья Саакашвили», — добавил он.

На момент написания новости заседание суда продолжалось.

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В сентябре прошлого года Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию. 1 октября его задержали в Тбилиси. Экс-президент проходит в стране по нескольким статьям. Свое задержание он называет незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными.

22 декабря Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда из больницы. Ранее сообщалось, что медики поставили экс-президенту порядка 20 разных диагнозов. В том числе в его организме был обнаружен мышьяк.

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Полина Матюхина
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