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11:29, 22 декабря 2022Бывший СССР

Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда из больницы

Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда по делу об отсрочке наказания

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда по делу об отсрочке наказания. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В настоящее время политик находится в больнице Vivamedi в Тбилиси. Отмечается, что у здания суда собрались его сторонники.

Ранее врачи поставили бывшему президенту, отбывающему тюремный срок, около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него наблюдаются нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

Медики призывают освободить Саакашвили или отсрочить его наказание. С таким же призывом выступили и власти Украины, гражданином которой политик все еще является. Президент страны Владимир Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии».

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Алевтина Запольская
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