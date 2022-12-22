Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда из больницы

Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда по делу об отсрочке наказания

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда по делу об отсрочке наказания. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В настоящее время политик находится в больнице Vivamedi в Тбилиси. Отмечается, что у здания суда собрались его сторонники.

Ранее врачи поставили бывшему президенту, отбывающему тюремный срок, около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него наблюдаются нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

Медики призывают освободить Саакашвили или отсрочить его наказание. С таким же призывом выступили и власти Украины, гражданином которой политик все еще является. Президент страны Владимир Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии».