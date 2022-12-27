Силовики задержали пособницу ВСУ за передачу координат расположения ВС России

Под Херсоном задержали 21-летнюю пособницу ВСУ, передававшую координаты расположения ВС РФ

Под Херсоном силовики задержали 21-летнюю местную жительницу, передававшую Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты расположения российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам правоохранителей, девушка была подавлена и находилась «в тяжелом эмоциональном состоянии» после просмотра размещенного на украинских сайтах контента, поэтому решилась на преступление и стала передавать данные о ВС России.

«Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса», — пояснил агентству источник в силовых структурах.

В отношении задержанной возбудили дело, ей грозит до 21 года колонии.

21 декабря сообщалось, что Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожской области и нашла два схрона с боеприпасами.