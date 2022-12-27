Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:13, 27 декабря 2022Россия

В российских вузах появятся военные учебные центры

Премьер Мишустин поручил создать в России 16 военных учебных центров при федеральных вузах

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных высших учебных заведениях. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

Распоряжение организовать необходимые мероприятия для создания военных учебных центров направлено Минобрнауки и Минсельхозу России.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок по специальной военной операции на Украине.

23 декабря в Минобрнауки сообщили, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Уточняется, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
МИД Болгарии вызвал российского посла
Автоконцерны решили отказаться от покупки запчастей в Китае
Девушка провезла через границу два килограмма золота в нижнем белье
Цены на газ в Европе обвалились
Врач призвала россиян ограничить дозы алкоголя и оливье
Украина увидела пренебрежение со стороны одной европейской державы
Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля
Росгвардия обнаружила тайники с оружием и минами ВСУ в ЛНР
Бодибилдершу раскритиковали в спортзале за чересчур откровенный наряд
Стремительное снижение цен на газ в Европе объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.