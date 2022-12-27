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12:23, 27 декабря 2022Моя страна

В Красноярском крае создадут новую заповедную территорию

На севере Красноярского края появится природный заказник краевого значения «Река Бахта»

Кадр: SERGAFAN TV / YouTube

В Красноярском крае создадут новую заповедную территорию — государственный природный заказник краевого значения «Река Бахта». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр регионального министерства экологии и рационального природопользования Павел Борзых рассказал, что заказник будет располагаться выше по течению реки Бахта в 70 километрах от одноименного поселка. Площадь территории — более 27 тысяч гектаров.

Заказник будет включать в себя водный комплекс реки Бахта и ее крупных притоков: реки Малая Бахтинка, Тынеп (с притоком Аяхта), Хурингда, Дельтула, Таначи, а также прилегающие береговые линии.

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Как заявил министр регионального министерства экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, с инициативой защитить природный комплекс выступили местные жители. Дело в том, что река Бахта является природным резерватором лососевых видов рыб, здесь также находятся участки нагула и нереста и других видов ценных рыб.

В заказнике намерены запретить все виды рыболовства за исключением отдельных случаев, размещение палаточных городков, туристических стоянок, строительство объектов, эксплуатацию на водоемах судов и другие виды деятельности. Некоторые исключения — охота и рыболовство — будут предоставлены представителям коренных малочисленных народов и местным жителям.

Ранее сообщалось, что в Енисейском районе Красноярского края появится новая особо охраняемая природная территория — памятник природы «Сосновый бор в Енисейском лесничестве». В территорию нового памятника природы площадью 779,04 гектара войдут малонарушенные лесные и пойменные равнинные ландшафты таежной зоны Средней Сибири.

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Алина Гончарова
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