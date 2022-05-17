В Красноярском крае появится еще одна заповедная территория

В Красноярском крае создадут новую особо охраняемую природную территорию

В Енисейском районе Красноярского края появится новая особо охраняемая природная территория — памятник природы «Сосновый бор в Енисейском лесничестве». Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на министерство экологии и рационального природопользования региона.

Соответствующее решение было принято 17 мая на заседании правительства Красноярского края.

Глава Минэкологии Павел Борзых сообщил, что создание новой заповедной территории предусмотрено концепцией развития и размещения ООПТ краевого значения до 2030 года. «В территорию нового памятника природы площадью 779,04 гектара войдут малонарушенные лесные и пойменные равнинные ландшафты таежной зоны Средней Сибири в границах Енисейского лесничества», — говорится в сообщении.

Жители смогут свободно проходить на территорию будущего памятника природы, однако охранным режимом будет запрещено заготавливать древесину, проводить геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых, а также возводить объекты капитального строительства.