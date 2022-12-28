Мужчина похудел на 13 килограммов за 10 недель и раскрыл секрет своего успеха

Житель Индии Химаншу Ханделвал 13 килограммов за 70 дней благодаря ходьбе по лестницам

Житель Индии сбросил 13 килограммов за 70 дней без жестких диет и раскрыл секрет своего успеха. Его историю публикует The Times of India.

Сотрудник IT-компании Химаншу Ханделвал рассказал, что решил похудеть, когда его вес достиг 83 килограммов. Мужчина жил вдали от семьи, на съемной квартире с приятелями, и ему было трудно придерживаться правильного рациона. Тогда он решил сосредоточиться не на строгом графике питания, а на физической активности. Этот подход позволил ему значительно похудеть всего за 10 недель.

Ханделвал вставал в пять часов утра, выпивал стакан зеленого чая, а потом делал упражнения с низкой физической нагрузкой по 45 минут: обычно занимался ходьбой или бегал трусцой. Он завтракал овсянкой, в обед съедал салат, половину сэндвича и выпивал стакан фруктового сока, а на ужин ел фруктовый салат, пару лепешек чапати с овощами и пил сок. Важным элементом своего успеха Ханделвал считает то, что он перестал пользоваться лифтами и постоянно поднимался по лестницам.

«Моя квартира на восьмом этаже, а офис на пятом. Я довольно неплохо тренировался, просто поднимаясь по лестнице», — говорит он.

Также мужчине помогла похудеть столовая на работе, так как там ему было легко контролировать размер порций. При этом на выходных он заказывал домой еду, и потребление калорий увеличивалось. Кроме того, Ханделвал рассказал, что, похудев до 74 килограммов, он перестал сбрасывать вес, и какое-то время не мог достичь желаемого результата.

«Я понял, что мой организм приспособился к новому распорядку, и чтобы похудеть еще, необходимо поменять режим. В течение двух недель я пробовал разные методы, и в итоге добился результата», — делится опытом индиец.

В конечном счете ему удалось сбросить вес до желаемых 70 килограммов за 70 дней. «При похудении можно обойтись и без тяжелых тренировок. К любой цели всегда есть медленная и надежная дорога, и похудение не является исключением», — подытожил Ханделвал.

Ранее сообщалось, что 46-летний житель британского графства Йоркшир сбросил 27 килограммов за семь месяцев и избавился от проблем со здоровьем. Он решил похудеть после обидного замечания тестя.