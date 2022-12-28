Мужчину арестовали за совершенное 38 лет назад убийство жены

67-летнего Джере Багенстоуза из США арестовали за убийство жены в 1984 году

В США жителя штата Пенсильвания арестовали по обвинению в убийстве жены, совершенном в 1984 году. Об этом сообщается на сайте окружного прокурора округа Ланкастер.

67-летнего Джере Багенстоуза взяли под стражу 22 декабря после того, как полиция города нашла новые улики в деле об исчезновении его жены Мэриэнн Багенстоуз 38 лет назад. 25-летняя женщина пропала в поселке Уиллоу-Стрит 5 июня 1984 года. За некоторое время до этого она разошлась с мужем и жила с новым возлюбленным. Между супругами шло судебное разбирательство по поводу опеки над сыном. Точку в споре должно было поставить заседание суда, назначенное на 15 июня.

Джере заявил на допросе, что в последний раз видел супругу в день исчезновения, когда заехал за ней, чтобы вместе отправиться по делам. Женщина якобы сказала, что еще не готова. Тогда мужчина отвел сына в парк, а когда вернулся, жены не было дома. Она якобы оставила записку, что ушла на городской рынок.

Около гаража у дома мужчины полиция обнаружила свежевырытую яму размером примерно 1,5 метра на метр. Во время обыска 13 июня тела женщины там найдено не было, однако в доме следователи нашли ту самую записку, в которой было говорилось: «Мне нужно срочно сделать одно дело, скоро вернусь».

Детективы обратили внимания на противоречивые показания Багенстоуза: первоначально он говорил, что в записке было указано место, куда ушла жена. В 1985 году мужчина заявил, что знакомые видели его супругу живой. Он также утверждал, что вместе с сыном, опека над которым была передана ему, получал от Мэриэнн письма и открытки, однако никогда не показывал их полицейским. Тело женщины так и не было обнаружено, так что достаточных оснований для ареста Багенстоуза у полиции не было.

В 2018 году следователи предприняли очередную попытку расследовать дело. Они нашли в сети старые документы с записями, сделанными Джере Багенстоузом. Почерковедческая экспертиза показала, что она была написана мужчиной. После этого прокуратура сочла, что имеет достаточно оснований для ареста 67-летнего американца.

Хотя тело Мэриэнн Багенстоуз все еще не найдено, полиция штата Пенсильвания уверена, что этот прорыв позволит полностью раскрыть все детали дела в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 76-летнюю жительницу штата Пенсильвания арестовали за убийство мужа, совершенное 35 лет назад. Обвинения были выдвинуты по результатам ДНК-экспертизы.