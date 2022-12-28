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05:06, 28 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала допустимую дозу алкоголя на Новый год

Врач Залетова: на Новый год можно выпить два бокала белого сухого вина без вреда здоровью

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова назвала допустимую дозу алкоголя на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в новогоднюю ночь можно выпить пару бокалов белого сухого вина. Она подчеркнула, что эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека. Специалист также посоветовала отказаться от коктейлей и газированных напитков.

Залетова пояснила, что белое сухое вино максимально некалорийный алкогольный напиток. По ее словам, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень.

Также диетолог порекомендовала выпить не более одного бокала шампанского, после чего перейти на сухое вино. Она добавила, очень вредно смешивать алкоголь со сладкими напитками, поскольку это усиливает его всасывание в кровь, в результате чего человек быстрее пьянеет.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак назвали правила идеального ужина для похудения. Они посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять.

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Марина Совина
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