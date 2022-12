Диетологи назвали правила идеального ужина для похудения

Диетологи Манакер и Бурак посоветовали для похудения есть спаржу и свеклу

Простые и легкие ужины помогут похудеть, считают диетологи Лорен Манакер и Лора Бурак. Они назвали правила идеального ужина и перечислили наиболее подходящие для этого продукты в материале для Eat This, Not That!

«Мы склонны есть меньше днем и переедать ночью, когда организму обычно требуется меньше всего энергии. Вместо этого я советую своим клиентам сделать дневные приемы пищи более питательными, а ужин и последующие перекусы — более легкими», — объяснила Бурак.

Для похудения специалистки посоветовали в первую очередь сократить размер вечерних порций и не забывать, что даже полезные продукты, такие как лосось, авокадо и орехи, могут быть очень калорийными, поэтому ими не стоит злоупотреблять. Они предложили добавлять к ужину некрахмалистые овощи, в которых много питательной клетчатки и мало калорий. Подходят, в частности, артишоки, спаржа, свекла, брюссельская или цветная капуста, брокколи, бок-чой, баклажаны, стручковая фасоль, лук-порей, перец, цуккини и помидоры.

Еще одно правило идеального ужина для похудения — запекание еды или приготовление на гриле вместо жарки. По мнению диетологов, из-за жарки на масле в пище появляются ненужные калории, которые не приносят пользы. Помимо этого, Манакер и Бурак предлагают добавить в блюда постный белок: рыбу, морепродукты, птицу, постную говядину или яйца. Тем, кто предпочитает растительный белок, они рекомендуют бобы эдамамэ и тофу.

В заключении диетологи обратили внимание на важность пищи с углеводами, но уточнили, что она должна занимать наименьшую часть тарелки на ужин. Они посоветовали выбирать продукты с питательными углеводами, такие как кукуруза, чечевица, фасоль или киноа.

Ранее диетолог Лора Бурак назвала четыре рецепта смузи для похудения. Для приготовления смузи «Сладкоежка» потребуется стакан несладкого миндального молока, стакан вареного батата, стакан замороженного манго, стакан листьев шпината, молотая корица, молотый мускатный орех и молотый имбирь.