Диетолог назвала четыре рецепта смузи для похудения

Диетолог Бурак назвала четыре рецепта смузи с яблоками, манго и корицей для похудения

Приготовленные из правильных продуктов смузи способствуют похудению, считает диетолог и автор книги «Худеем со смузи» Лаура Бурак. Она назвала четыре рецепта напитков, которые помогают сбросить вес, в материале для Eat This, Not That!

Первому смузи Бурак дала имя «Сладкоежка». Для его приготовления требуется стакан несладкого миндального молока, стакан вареного батата, стакан замороженного манго, стакан листьев шпината, молотая корица, молотый мускатный орех и молотый имбирь.

Второй смузи — «Запеченное большое яблоко» — для любителей яблочного вкуса. Для него потребуется стакан несладкого миндального молока, стакан нарезанных кусочков яблок и стакан кусочков груши. К ним добавить три четверти стакана ванильного йогурта, столовую ложку семян пищевой конопли, столовую ложку овсяных хлопьев и щепотку молотой корицы.

Чтобы приготовить смузи «Тыквенный глаз», нужно взять стакан консервированной тыквы, стакан капусты кале, один свежий или замороженный банан, три четверти стакана ванильного йогурта, половину стакана несладкого миндального молока, столовую ложку овсяных хлопьев и щепотку молотой корицы.

Четвертый смузи под названием «Замороженное горячее какао с арахисовым маслом» похож на настоящий десерт. Для его приготовления понадобятся: один свежий или замороженный банан, стакан несладкого миндального молока, стакан замороженной клубники, стакан листьев шпината, половина стакана йогурта без добавок, две столовые ложки какао, две столовые ложки арахисового масла, щепотка молотой корицы и шоколадная стружка для украшения.

Ранее диетолог Лорен Манакер назвала два помогающих избавиться от жира на животе напитка. «Питье зеленых смузи поможет вам чаще потреблять низкокалорийные овощи с натуральной клетчаткой, способствующей насыщению. Нет необходимости пить такой смузи каждый день, но в умеренных количествах напиток может помочь вам удовлетворить потребности организма в овощах и реализовать планы по снижению веса», — объяснила она.