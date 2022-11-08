Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:01, 8 ноября 2022Из жизни

Диетолог назвала два помогающих избавиться от жира на животе напитка

Диетолог Манакер назвала рецепт смузи из зеленых овощей для избавления от жира на животе

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Cмузи из богатых клетчаткой зеленых овощей помогают избавиться от жира на животе, считает диетолог Лорен Манакер. Она назвала два рецепта в материале для Eat This, Not That!

«Питье зеленых смузи поможет вам чаще потреблять низкокалорийные овощи с натуральной клетчаткой, способствующей насыщению. Нет необходимости пить такой смузи каждый день, но в умеренных количествах напиток может помочь вам удовлетворить потребности организма в овощах и реализовать планы по снижению веса», — объяснила Манакер. Она отметила, что к зеленым овощам можно добавлять ягоды и фрукты, чтобы разнообразить вкус и повышать питательность напитка.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Для первого рецепта смузи от диетолога понадобится листья шпината, половина банана, одна чашка замороженных ягод, одна мерная ложка протеина и половина стакана миндального молока. Все это нужно перемешать, перемолоть в блендере и выпить. По словам Манакер, в итоге получается освежающий и сытный напиток.

Для второго варианта специалист предлагает взять одну чашку шпината, четверть нарезанного кубиком авокадо, одну чашку замороженного ананаса, четверть стакана сока сельдерея, одну столовую ложку листьев мяты и одну мерную ложку протеина. Манакер называет этот смузи золотой комбинацией клетчатки, полезных жиров и белка.

Ранее диетолог Дивия Гопал перечислила девять полезных перекусов. В первую очередь Гопал обратила внимание на греческий йогурт, который богат кальцием и белком и отлично утоляет голод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным
В Госдуме предложили ввести субсидии для должников по услугам ЖКХ
ФБР организовало пункты наблюдения на промежуточных выборах
Токаев отказался лично участвовать в дебатах кандидатов в президенты
Онколог оценила продолжительность жизни после удаления важного органа
Сунак отказался от планов отменить законы ЕС в Великобритании
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Вашингтоне
Названа причина разгерметизации летевшего в Екатеринбург самолета
Московский предприниматель назвал главный признак успеха российских дизайнеров
В российском регионе женщина избила и зарезала сожителя из-за алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.