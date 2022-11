Диетолог назвала два помогающих избавиться от жира на животе напитка

Диетолог Манакер назвала рецепт смузи из зеленых овощей для избавления от жира на животе

Cмузи из богатых клетчаткой зеленых овощей помогают избавиться от жира на животе, считает диетолог Лорен Манакер. Она назвала два рецепта в материале для Eat This, Not That!

«Питье зеленых смузи поможет вам чаще потреблять низкокалорийные овощи с натуральной клетчаткой, способствующей насыщению. Нет необходимости пить такой смузи каждый день, но в умеренных количествах напиток может помочь вам удовлетворить потребности организма в овощах и реализовать планы по снижению веса», — объяснила Манакер. Она отметила, что к зеленым овощам можно добавлять ягоды и фрукты, чтобы разнообразить вкус и повышать питательность напитка.

Для первого рецепта смузи от диетолога понадобится листья шпината, половина банана, одна чашка замороженных ягод, одна мерная ложка протеина и половина стакана миндального молока. Все это нужно перемешать, перемолоть в блендере и выпить. По словам Манакер, в итоге получается освежающий и сытный напиток.

Для второго варианта специалист предлагает взять одну чашку шпината, четверть нарезанного кубиком авокадо, одну чашку замороженного ананаса, четверть стакана сока сельдерея, одну столовую ложку листьев мяты и одну мерную ложку протеина. Манакер называет этот смузи золотой комбинацией клетчатки, полезных жиров и белка.

