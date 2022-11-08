Диетолог назвала два помогающих избавиться от жира на животе напитка
Cмузи из богатых клетчаткой зеленых овощей помогают избавиться от жира на животе, считает диетолог Лорен Манакер. Она назвала два рецепта в материале для Eat This, Not That!
«Питье зеленых смузи поможет вам чаще потреблять низкокалорийные овощи с натуральной клетчаткой, способствующей насыщению. Нет необходимости пить такой смузи каждый день, но в умеренных количествах напиток может помочь вам удовлетворить потребности организма в овощах и реализовать планы по снижению веса», — объяснила Манакер. Она отметила, что к зеленым овощам можно добавлять ягоды и фрукты, чтобы разнообразить вкус и повышать питательность напитка.
Для первого рецепта смузи от диетолога понадобится листья шпината, половина банана, одна чашка замороженных ягод, одна мерная ложка протеина и половина стакана миндального молока. Все это нужно перемешать, перемолоть в блендере и выпить. По словам Манакер, в итоге получается освежающий и сытный напиток.
Для второго варианта специалист предлагает взять одну чашку шпината, четверть нарезанного кубиком авокадо, одну чашку замороженного ананаса, четверть стакана сока сельдерея, одну столовую ложку листьев мяты и одну мерную ложку протеина. Манакер называет этот смузи золотой комбинацией клетчатки, полезных жиров и белка.
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