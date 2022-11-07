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09:00, 7 ноября 2022Из жизни

Диетолог перечислила девять полезных перекусов

Health Shots: диетолог Гопал предложила перекусывать миндалем и семенами чиа для похудения

Фото: Unsplash

Для похудения нужно выбирать полезные перекусы, такие как миндаль и пудинг из семян чиа, считает диетолог Дивия Гопал. Она перечислила девять богатых протеином перекусов, которые не навредят фигуре, в материале Health Shots.

«Люди часто выбирают легкодоступные продукты для утоления голода. Они обычно содержат много сахара и рафинированных углеводов и мешают процессу похудения», — объяснила специалист и предложила альтернативные варианты. В первую очередь Гопал обратила внимание на греческий йогурт, который богат кальцием и белком и отлично утоляет голод.

Диетолог предложила перекусывать овощами, поскольку они содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение и продлевает ощущение сытости. Она также посоветовала попробовать съесть бутерброд с арахисовым маслом между основными приемами пищи. В рекомендованный список перекусов Гопал также попали вареные яйца, богатый микроэлементами питательный миндаль, фрукты, творог и бобовые.

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В заключение специалист посоветовала добавить в рацион пудинг из семян чиа. «Семена чиа содержат огромное количество полезных веществ. В них есть белок, кальций, антиоксиданты, клетчатка, фосфор и марганец. Поэтому они могут помочь, если вы пытаетесь сбросить вес», — пояснила Гопал.

Ранее сообщалось, что диетолог Жаклин Лондон перечислила семь мешающих похудению здоровых привычек. По ее словам, желающие сбросить лишний вес нередко совершают ошибку, решая резко изменить образ жизни.

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Евгения Черкасова
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