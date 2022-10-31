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12:06, 31 октября 2022Из жизни

Диетолог перечислила семь мешающих похудению здоровых привычек

Диетолог Жаклин Лондон: при похудении лучше не исключать любимые лакомства из рациона

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Очищение организма с помощью соков не приносит долгосрочных результатов и вредит здоровью, считает диетолог Жаклин Лондон. Она перечислила мешающие похудению привычки, которые ошибочно считают здоровыми, в материале для Insider.

По словам Лондон, желающие сбросить лишний вес нередко совершают ошибку, решая резко изменить образ жизни. Вместо постепенной перестройки они сразу же сокращают количество потребляемых калорий до минимума и начинают заниматься спортом семь раз в неделю. Диетолог считает, что это создает слишком большую нагрузку для организма.

Еще одна ошибка — пропускать приемы пищи. По мнению Лондон, такой подход нередко приводит к перееданию. Также специалистка посоветовала не исключать из рациона все вредные продукты. «Полное исключение чего бы то ни было приведет лишь к тому, что вам захочется этого еще сильнее», — объяснила она. Поэтому от любимых лакомств лучше не отказываться полностью, а лишь ограничить количество.

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Чрезмерная концентрация на том, что нужно меньше есть, тоже мешает нормальному процессу похудения. Она порекомендовала сосредоточиться на тех продуктах, которые можно без опаски есть и во время диеты, например, на овощах.

Лондон обратила внимание, что многие худеющие стремятся употреблять больше белка. По ее словам, в этом вопросе важна мера. «Если вы потребляете больше белка, чем нужно, ваш организм просто выведет его», — пояснила она.

Специалистка посоветовала воздержаться от детоксов на соках и смузи. По ее мнению, из-за высокого содержания глюкозы избыток фруктов может приносить больше вреда, чем пользы. Также Лондон призвала отказаться от диетических версий любимых продуктов и делать выбор в пользу обычных вариантов, но есть их в ограниченных количествах.

Ранее сообщалось, что персональный тренер Ханна Догерти перечислила правила похудения для людей после 30 лет. Она посоветовала хорошо высыпаться каждый день и следовать четкому режиму сна и бодрствования.

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Евгения Черкасова
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