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18:22, 28 декабря 2022Среда обитания

Названы города России с сильно подешевевшей арендой жилья

«Мир квартир»: аренда квартир сильно подешевела в Сочи, Севастополе и Калининграде

Фото: Alexander Valov / Whitehotpix / Globallookpress.com

В четвертом квартале 2022 года сильнее всего аренда однокомнатных квартир подешевела в Сочи, Севастополе и Калининграде. Города России с наибольшим снижением цен съемного жилья назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Лидером по снижению арендных ставок оказался Сочи. Съемные однокомнатные квартиры в курортном городе по сравнению с третьим кварталом 2022-го подешевели на 14,6 процента (до 39,4 тысячи рублей в месяц), «двушки» — на 8,5 процента (до 42,3 тысячи рублей), а «трешки» — на 12,5 процента (до 54,2 тысячи рублей).

Второе место занимает Севастополь, где арендная плата за «однушки» снизилась на 10,2 процента (до 22 тысяч рублей), за «двушки» — на 10 процентов (до 28,6 тысячи рублей), а за трешки — на 11,4 процента (до 35,1 тысячи рублей). Замыкает тройку лидеров Калининград со снижением стоимости съемных однокомнатных квартир на 8 процентов (до 18,6 тысячи рублей), «двушек» — на 10,1 процента (до 23,1 тысячи рублей), а «трешек» — на 11,1 процента (до 29,6 тысячи рублей). В топ-пять также вошли Владивосток (минус 6,8 процента, минус 4,2 процента и минус 0,3 процента) и Москва (минус 5,3 процента, минус 4,2 процента и минус 2,5 процента).

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«При отсутствии роста экономики и доходов населения ставки аренды не могут расти постоянно — арендаторы просто не в состоянии платить прежнюю цену, и собственникам приходится идти на уступки. Полагаем, в следующем году мы увидим либо рост ставок ниже инфляции, либо, что даже вероятнее, продолжение плавного снижения цен на аренду квартир», — пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что аренда жилья в крупных городах России оказалась выгоднее, чем покупка квартир с использованием ипотеки. Однако есть исключения – например, в Астрахани, Хабаровске и Нижнем Новгороде брать кредит на жилье оказалось выгодно из-за разницы в ежемесячных платежах в 6-10 тысяч рублей.

Полина Кислицына
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