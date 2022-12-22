Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:50, 22 декабря 2022Среда обитания

Аренда жилья в России оказалась выгоднее ипотеки

«ЦИАН.Аналитика»: аренда жилья в крупных городах России выгоднее ипотеки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Дмитрий Ермаков / Лента.Ру

Арендовать жилье в крупных городах России оказалось выгоднее, чем покупать его с помощью ипотеки. К такому выводу пришел руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, пишет «Интерфакс».

По словам Попова, в 2023 году рынок аренды покажется интереснее на фоне ухудшения условий кредитования. «Несмотря на небольшое снижение цен в последние месяцы, растет ставка по ипотеке. К тому же в условиях нестабильности не каждый готов брать на себя долговые обязательства на несколько лет вперед, все эти факторы говорят в пользу рынка долгосрочной аренды, который финансово выгоднее, чем кредит с точки зрения ежемесячных затрат», — пояснил эксперт.

В 2022 году предложение долгосрочной аренды выросло почти в два раза. При этом за год средняя ставка аренды однокомнатной квартиры выросла на 4,1 процента, а двухкомнатной — на 4,5 процента. Исключение составляют Москва, где съемные «однушки» подешевели на 8 процентов, а также Санкт-Петербург и Ставрополь, в которых снижение арендных ставок составило 12 процентов.

Ипотека остается выгоднее аренды в Астрахани, Хабаровске и Нижнем Новгороде. В этих городах разница в ежемесячных платежах за съемное жилье и по кредиту составляет 6-10 тысяч рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что аренда однокомнатных квартир в России за год подешевела на 21 процент. В Санкт-Петербурге ставка упала на 14 процентов, в Казани — на 6 процентов, а в Красноярске — на 3 процента.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ
США приняли поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Футболиста «Зенита» уличили в выкрикивании фашистских лозунгов
Эндокринолог выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин
В ЛНР назвали сроки разминирования территории республики
Российский артиллерист рассказал об ударах по позициям ВСУ в Донбассе
В США подсчитали расходы на финансирование группы «Вагнер» на Украине
В США усомнились в честности Киева
Жители Китая стали ходить на свидания с необычной целью
Блинкен назвал преимущество для Украины из-за ухода США из Афганистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.