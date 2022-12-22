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09:38, 22 декабря 2022Среда обитания

В России стало дешевле снять квартиру

«Этажи»: аренда однокомнатной квартиры в Москве подешевела на 21 процент

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В крупных городах России за год стало дешевле снять квартиру. В Москве стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 21 процент. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

В Санкт-Петербурге ставка упала на 14 процентов. В Казани аренда «однушки» подешевела на шесть процентов, в Красноярске — на три процента. Что касается двухкомнатных квартир, то в Москве аренда подобных объектов стала стоить меньше на 11 процентов. В Санкт-Петербурге — на восемь процентов. При этом в Новосибирске ставка снизилась на пять процентов, а в Екатеринбурге и Самаре — на три процента.

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В компании динамику объяснили в том числе тем, что арендаторы стали искать более дешевые варианты жилья. «Причина в том, что спрос на аренду падает, а предложение растет. На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране», — объяснил аналитик Александр Иванов.

Ранее в ЦИАН выяснили, что с начала 2022 года в Москве значительно выросло предложение съемного жилья. С января по середину декабря экспозиция однокомнатных квартир увеличилась в 3,6 раза, до 8,7 тысячи лотов, а двухкомнатных — в 3,5 раза, до 12 тысяч лотов.

Нина Ташевская
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