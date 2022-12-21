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08:52, 21 декабря 2022Среда обитания

В Москве стало больше съемного жилья

ЦИАН: предложение жилья в аренду в Москве с начала года выросло в 3,6 раза
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Unsplash

С начала 2022 года в Москве значительно выросло предложение съемного жилья. С января по середину декабря экспозиция однокомнатных квартир увеличилась в 3,6 раза, до 8,7 тысячи лотов, а двухкомнатных — в 3,5 раза, до 12 тысяч лотов. Об этом говорится в исследовании ЦИАН, результаты которого приводит РБК.

Основной прирост произошел с февраля по июнь и с конца сентября по декабрь, а самый значимый рост зафиксировали в марте, апреле, октябре и ноябре. Эксперты связывают увеличение экспозиции с ростом желающих переехать, а также изменением ключевой ставки и удорожанием ипотеки, побудивших собственников сдавать в аренду квартиры, которые ранее планировалось продать.

Вывод нового предложения по ценам ниже среднерыночных снизил ставки — в среднем с начала года «однушки» подешевели на 12 процентов, сейчас снять такой объект стоит около 43,9 тысячи рублей. Также изменился размер риелторской комиссии — она уменьшилась до 54 процентов. В то же время спрос упал на 31 процент по сравнению с концом 2021 года.

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Согласно прогнозам экспертов, в начале 2023 года спрос на аренду московских квартир активизируется на фоне удорожания кредитов на жилье. Отмечается, что в столице уже фиксируются отказы на заявки по «нулевой» ипотеке. «Возможностей для покупки становится меньше, аренда стала дешевле, поэтому есть все предпосылки для того, что с середины первого квартала мы увидим рост спроса, уже сейчас прирост предложения замедлился», — пояснила специалист «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Ранее в декабре сообщалось, что в Москве снизилась доля отказов при аренде квартир. С августа по декабрь показатель упал вчетвером, летом 2022 года он находился на уровне 20 процентов.

Александра Качан
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