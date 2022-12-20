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13:13, 20 декабря 2022Среда обитания

В Москве стало проще снять жилье

Est-a-Tet: доля отказов при аренде квартир в Москве вчетверо снизилась

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С августа по декабрь в Москве вчетверо снизилась доля отказов при аренде квартир массового сегмента. На данный момент владельцы квартир отсеивают около пяти процентов потенциальных арендаторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Est-a-Tet.

В летние месяцы доля отказов находилась на уровне 20 процентов. По словам экспертов, квартиры стали сдавать даже тем, кому часто отказывали, — арендаторам с детьми и домашними животными.

«Можно сказать, что сегодня отказов практически нет, даже самые придирчивые арендодатели идут на уступки», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Юлия Дымова.

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Аналитики уточнили, что проживать в квартире с животными стали разрешать 70 процентов владельцев квартир, при этом год назад показатель достигал лишь 30 процентов. Арендодатели также смягчили условия. Некоторые перестали брать депозит, отказались от проверки квартир и предлагают временную регистрацию.

«Все это происходит из-за небольшого количества арендаторов, которые, в свою очередь, стали очень избирательны из-за большого количества предложения. Арендаторы сейчас хотят снять квартиру с ремонтом, современной мебелью и хорошей транспортной доступностью», — объяснили в компании.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» выяснили, что в ноябре среди крупных городов России аренда квартир больше всего подешевела в Москве: стоимость снизилась на 26,6 процента. Долгосрочная аренда в некоторых городах стала доступнее из-за снижения платежеспособности населения.

Нина Ташевская
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